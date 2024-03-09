Великобритания готова помочь ФРГ с поставками крылатых ракет на Украину

Власти Великобритании готовы оказать ФРГ помощь в решении вопросов, связанных с поставками немецких крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

«Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду приводить детали и выдавать противникам наши намерения», — заявил Кэмерон в ответ на вопрос о возможности «кругового обмена», при котором Британия передаст Украине свои крылатые ракеты Storm Shadow с получением взамен от Германии ракет Taurus.

По мнению главы британского МИД, поставки дальнобойных крылатых ракет Киеву не приведут к эскалации конфликта, так как передающая сторона может установить ограничения на их применение. Он подчеркнул, что Британия доверяет заверениям украинской стороны об их использовании.

8 марта глава Минобороны ФРГ выразил мнение, что поставки Taurus не решат конфликт на Украине.

Днем ранее в бундестаге заявили о намерениях вновь обсудить поставки Taurus Украине.

Ранее журналисты узнали о планах Шольца склонить Украину к переговорам.