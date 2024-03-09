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Экс-советник Трампа посоветовал посеять хаос в ООН вместо НАТО

Болтон призвал Трампа посеять хаос в ООН вместо НАТО ради безопасности Запада

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Andrew Harnik/AP

Ослабление НАТО станет угрозой для безопасности США, вместо этого следует заняться «более враждебным» ООН. Такое мнение высказал бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в колонке для The Wall Street Journal.

Болтон напомнил об идее сторонников Трампа «двухуровневый» Североатлантический альянс, в котором гарантия коллективной обороны не затрагивала бы страны, не тратившие 2% от ВВП в вооруженные силы. Это предложение экс-помощник Трампа считает опасным для организации. В качестве примера Болтон привел Исландию, у которой нет регулярной армии, поэтому она не вкладывается в оборону.

Эксперт задался вопросом, может ли Запада уступить Исландию России или Китаю, чтобы они могли уговорить Рейкьявик разместить там свои военно-морские и авиабазы.

«Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН. Как я говорил 30 лет назад, вы могли бы снести десять верхних этажей здания секретариата ООН, и это ничего бы не изменило. Все [с тех пор] стало только хуже», — написал Болтон в своей колонке.

В конце февраля Болтон заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что Трамп всерьез намеревается вывести страну из НАТО в случае своего переизбрания.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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