Экс-госсекретарь не исключил возвращения в команду Трампа

Бывший американский госсекретарь Майк Помпео не исключил своего возвращения в команду Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я не часто комментирую работу, которую мне не предлагали, но если у меня появится шанс служить [американскому народу] и я пойму, что смогу что-то изменить [в лучшую сторону] — я почти наверняка соглашусь на эту возможность», — заявил Помпео.

В бытность президентства Дональда Трампа Помпео занимал пост директора ЦРУ и государственного секретаря Соединенных Штатов.

Дональд Трамп и Джо Байден, вероятнее всего, на предстоящих выборах будут выдвинуты в президенты США от Республиканской и Демократической партий соответственно. Голосование намечено на 5 ноября 2024 года.

7 марта Трамп вызвал Байдена на дебаты, но тот отказался.

В тот же день стало известно о кандидате от третьей партии на пост президента США.

Ранее Трампа воодушевила победа на праймериз в «супервторник».