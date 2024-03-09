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Экс-госсекретарь не исключил возвращения в команду Трампа

Экс-госсекретарь Помпео не исключил возможности работы на Трампа

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Simon Dawson/Reuters

Бывший американский госсекретарь Майк Помпео не исключил своего возвращения в команду Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я не часто комментирую работу, которую мне не предлагали, но если у меня появится шанс служить [американскому народу] и я пойму, что смогу что-то изменить [в лучшую сторону] — я почти наверняка соглашусь на эту возможность», — заявил Помпео.

В бытность президентства Дональда Трампа Помпео занимал пост директора ЦРУ и государственного секретаря Соединенных Штатов.

Дональд Трамп и Джо Байден, вероятнее всего, на предстоящих выборах будут выдвинуты в президенты США от Республиканской и Демократической партий соответственно. Голосование намечено на 5 ноября 2024 года.

7 марта Трамп вызвал Байдена на дебаты, но тот отказался.

В тот же день стало известно о кандидате от третьей партии на пост президента США.

Ранее Трампа воодушевила победа на праймериз в «супервторник».

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Выборы в США — 2024
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