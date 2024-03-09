Стало известно о планах США расширить посольство в Киеве

Госдепартамент США планирует расширить состав посольства в Киеве и обеспечить сотрудникам диппредставительства больше свободы передвижения. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на знакомые с инициативой источники.

По данным издания, Вашингтон может направить в посольство на Украине еще 30-40 работников, чтобы облегчить нагрузку на посла Бриджит Бринк и, в частности, посодействовать контролю за выделенной США Киеву военной и экономической помощью.

Допускается, что дипломаты США получат возможность свободнее передвигаться по Киевской области вплоть до границы с Белоруссией, не запрашивая разрешение Белого дома. По словам чиновников, сейчас сотрудники посольства имеют право передвигаться только в пределах городской черты Киева.

В материале Foreign Policy отмечается, что такое решение может быть принято, несмотря на то что рост числа сотрудников посольства увеличит риск втягивания Вашингтона «в войну с Россией».

В конце февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва ждет изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности.

Сенатор Алексей Пушков высказывал мнение, что Украина не является приоритетом для безопасности США. По его словам, Украина важна для США с точки зрения поддержания их гегемонии в мировых делах и их способности «сдерживать» новые центры силы, но отказ от политики тотальной поддержки Украины «по большому счету некритичен ни для самих США, ни для их системы союзов».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.