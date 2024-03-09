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Республиканцы разрабатывают пакет помощи Украине в кредит

NBC: республиканцы в США работают над пакетом помощи Киеву в форме кредита

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Depositphotos

Представители республиканской партии в конгрессе США занимаются разработкой альтернативного пакета помощи Украине, который будет предоставлена в качестве кредита. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Украина на данный момент фактически находится на жизнеобеспечении Запада, финансовая помощь со стороны США не поможет Киеву предотвратить крах страны. Автор признает, что деньги Запада, «несомненно, помогут Украине увеличить расходы и замедлить темпы продвижения России». Однако, подчеркнул Эпископос, помощь западных стран «не предотвратит сохраняющуюся угрозу коллапса» государства.

Ранее политолог рассказал, что будет означать окончательное поражение Украины.

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