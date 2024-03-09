В США Байдена обвинили во лжи

Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе со словами «о положении союза» — это «большая ложь». Об этом сообщил директор иммиграционной и таможенной службы страны Роберт Витьелло, передает РИА Новости.

«Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим», — сообщил Витьелло.

До этого сообщалось, что сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект, который предусматривает выделение средств на обеспечение работы федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в стране 30 сентября). Проект предусматривает финансирование отдельных ведомств на сумму более $460 млрд. Для одобрения инициативы в верхней палате конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов. 6 марта законопроект поддержала палата представителей.

Также комитет палаты представителей конгресса США по торговле и энергетике единогласно утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету Tiktok в США.

Ранее США запретили Китаю покупать нефть из стратегических резервов.