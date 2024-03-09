МИД РФ призвал Канаду покончить с восхвалением коллаборационистов

Оттаве следует снести все оставшиеся памятники нацистам и нацистским коллаборационистам, которые остались в Канаде. Об этом заявили в официальном обращении МИДа России, опубликованном на сайте ведомства.

Таким образом МИД России отреагировал на снос памятника добровольческой украинской дивизии CC «Галиция» на кладбище в городе Оквилл поблизости от Торонто

«МИД России, Посольство России в Канаде, неравнодушные активисты и журналисты на протяжении долгого времени требовали убрать этот и многие другие мемориалы нацистским приспешникам. Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране», — заявили в МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что если Канада хочет дистанцироваться от наследия нацистских помощников, бежавших после поражения Германии во Великой Отечественной войны в Канаду, то необходимо уничтожить все мемориалы таким людям и организациям в стране.

До этого в канадском Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина».

Ранее в Белоруссии прокомментировали отказ Канады в выдаче РФ 98-летнего нациста.