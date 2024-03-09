Экс-премьер Великобритании Мэй объявила об уходе из парламента страны

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о своем уходе из парламента. Об этом политик сообщила на своей странице в социальной сети Х.

«После долгих, тщательных размышлений я поняла, что, заглядывая в будущее, я больше не смогу выполнять свою работу в качестве члена парламента так, как я считаю правильным и чего заслуживают мои избиратели. Поэтому я приняла трудное решение не принимать участия в следующих всеобщих выборах», — написала Мэй.

По словам экс-премьер-министра страны, она намерена сосредоточиться на работе в Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми. В палате общин Мэй работала 27 лет.

До этого сообщалось, что Мэй выпустит книгу под названием «Злоупотребление властью», рассказывающую в том числе об инциденте в Солсбери. По данным издания Mirror, Мэй планирует в своей новой книге рассказать про события в Солсбери, когда в 2018 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил, что у России отсутствует доверие к заявлениям британских властей, которые имеют отношение к событиям в английском городе Солсбери.