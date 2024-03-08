Посольство России отреагировало на снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде

Снос памятника украинской дивизии СС «Галичина» в канадском городе Оквилл является торжеством справедливости. Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков, слова которого передает ТАСС.

«Несмотря на злобную неонацистскую пропаганду Киева и его спонсоров, справедливость восторжествовала. Символам нацизма и героизации нацистских приспешников не может быть места в странах антигитлеровской коалиции», — сказал посол.

О демонтаже памятника стало известно 8 марта. Мемориал был установлен в 1988 году. Причины сноса не называются, но ранее различные активисты и журналисты выступали с требованием демонтировать памятник. Также мемориал неоднократно подвергался вандализму.

До этого посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттаве не удастся «замотать» ситуацию с чествованием бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунки) Гунько в канадском парламенте.

Ранее Канада присоединилась к коалиции беспилотников для Украины.