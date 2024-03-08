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В Госдепе заявили о выдворении миссии USAID из Зимбабве

Госдеп США: власти Зимбабве в феврале выдворили из страны сотрудников USAID

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Власти Зимбабве в феврале выдворили сотрудников Агентства по международному развитию Соединенных Штатов (USAID), в чьи обязанности входили оценка демократии и управления. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, сообщает ТАСС.

«В прошлом месяце власти Зимбабве неожиданно задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве», – сказал Миллер.

По его словам, сотрудники миссии были подвержены жестокому обращению, допросам и запугиванию. Миллер назвал подобные действия неоправданными и вопиющими.

Он отметил, что ранее риторика властей Зимбабве строилась на утверждениях о стремлении к началу международного сотрудничества и проведению демократических реформ. «Его действия противоречат этим заявлениям», – указал Миллер.

В феврале первый вице-президент Зимбабве оценил перспективы сотрудничества с Россией. По его словам, Зимбабве рассчитывает использовать российский опыт в области инноваций, научных исследований и новых технологий.

Ранее аналитики оценили запасы нового месторождения газа в Зимбабве.

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