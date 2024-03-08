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МИД Украины назвал позором ситуацию с блокировкой средств для Киева

Кулеба назвал позором ситуацию с блокировкой средств для Украины из фонда ЕС

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Ameer Al-Mohammedawi/Global Look Press

Ситуация с блокировкой выделения Украине средств из Европейского фонда мира является позором. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, слова которого передает ТАСС.

«Я должен признать, что то, что происходит с Европейским фондом мира, — это позор», — сказал Кулеба.

8 марта капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Соединенные Штаты ликвидируют склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, хотя могли бы передать их ВСУ.

В этот же день профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сказал, что Вооруженные силы РФ возьмут под контроль еще больше украинских территорий перед тем, как Запад призовет Киев к началу переговоров с Россией.

Издание Guardian писало, что в Вооруженных силах Украины признали, что без финансовой и военной помощи со стороны западных стран Киев не сможет продолжать вести боевые действия и «не выживет».

Ранее на Западе признали, что их деньги не помогут Украине.

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