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В Раде пожаловались на офис Зеленского из-за запрета на выезд за границу

Железняк: офис Зеленского запрещает депутатам выезд за неправильное голосование

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Shutterstock

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что направил жалобу иностранным партнерам в связи с тем, что офис президента Зеленского препятствует выезду украинских парламентариев за рубеж. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что разрешение на иностранную командировку депутатам дают в зависимости от того, как они голосуют за различные законопроекты. Железняк подчеркнул, что подобные примеры собраны и уже переданы международным коллегам.

По его словам, скоро офис Зеленского будет лишен подобных рычагов давления на парламентариев.

«Я думаю, что скоро, красиво, вежливо, на английском языке, может, немного на французском, людям из офиса Зеленского объяснят, как оно работает», – сказал Железняк.

При этом депутат не уточнил, кому именно он направил жалобу.

В феврале сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского воспрепятствовал выезду ряда украинских парламентариев в Вашингтон на встречу, инициированную посольством США на Украине.

Ранее в Раде раскрыли траты офиса Зеленского на командировки.

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