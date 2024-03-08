Макрон уточнил свои заявления об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил свои заявления насчет возможной отправки войск на Украину, подчеркнув, что «не исключать чего-то — не означает делать это». Его слова передает РИА Новости.

«Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определённый момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться», — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.

До этого стало известно, что Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия, при которых Франция введет войска на Украину. По словам одного из участников мероприятия, французский лидер заявил, что такой сценарий возможен при продвижении фронта в сторону Киева или стремительном наступлении Вооруженных сил РФ на юге с взятием под контроль Одессы.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Позже президент Франции вновь призвал зарубежных партнеров подумать об отправке своих солдат на Украину.

Ранее в Эстонии раскрыли смысл заявлений Макрона по Украине.