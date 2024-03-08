Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отправится послом в Великобританию, где его ждет «перевоспитание» из американского шпиона в британского. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

Политик отметил, что экс–главком отправляется в Британию, так как при действующей власти в Киеве ему находиться небезопасно.

«Ссылка Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского. В Британию он отправился, получив гарантии безопасности», – сказал Рогов.

Накануне МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне.

По словам депутата из партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Владимира Арьева процедура назначения Залужного на пост посла страны в Британии является политической, не имеющей отношения к дипломатии.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.