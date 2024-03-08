Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов предположил, что Залужный станет британским шпионом

Рогов: Лондон перекует Залужного в своего шпиона из американского

close
100%
Gleb Garanich/AP

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отправится послом в Великобританию, где его ждет «перевоспитание» из американского шпиона в британского. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

Политик отметил, что экс–главком отправляется в Британию, так как при действующей власти в Киеве ему находиться небезопасно.

«Ссылка Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского. В Британию он отправился, получив гарантии безопасности», – сказал Рогов.

Накануне МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне.

По словам депутата из партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Владимира Арьева процедура назначения Залужного на пост посла страны в Британии является политической, не имеющей отношения к дипломатии.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами