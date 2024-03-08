Стал известен основной приоритет США в конфликте на Украине

Главным приоритетом безопасности Соединенных Штатов в конфликте на Украине является недопущение ядерного противостояния Вашингтона и РФ, а не интересы Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации России Алексей Пушков.

«Украина не является абсолютным приоритетом для безопасности США. Напротив, абсолютным приоритетом является предотвращение ядерной войны с РФ, что, судя по всему, понимают даже в администрации Джо Байдена. Это изначально ограничивает потолок американской вовлеченности в украинский конфликт», — написал Пушков.

8 марта эксперт Марк Эпископос заявил, что Украина на данный момент фактически находится на жизнеобеспечении Запада, финансовая помощь со стороны США не поможет Киеву предотвратить крах страны.

Газета The New York Times писала, что в отношениях между США и Украиной стали возникать разногласия из-за финансов и разных приоритетов, на которые жалуются с обеих сторон.

Также сообщалось, что ряд чиновников Пентагона не считают военные усилия, предпринятые Украиной летом 2023 года, контрнаступлением.

Ранее эксперт объяснил причины отчаянного положения ВСУ.