Бывший разведчик США Скотт Риттер, комментируя уничтожение российскими силами американских танков Abrams, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в коллапсе, им не помогут западные танки. Своим мнением о поделился в интервью РИА Новости.

«Украинские военные сейчас не способны в полной мере использовать имеющиеся у них американские системы вооружения… Украинская армия сейчас находится в состоянии упадка, коллапса», — подчеркнул он, отметив, что мировая общественность не увидит использования западного вооружения ВСУ на полную мощность.

До этого Риттер, комментируя утечку данных с обсуждением немецкими высокопоставленными офицерами планы ударов по Крымскому мосту, сообщил, что такой шаг может ознаменовать собой прямой акт войны против России.

Ранее в МИД РФ заявили, что денацификация в Германии не завершена.