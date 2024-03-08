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Немецкий бизнесмен связал отставку Нуланд и скорое завершение конфликта на Украине

Бизнесмен Дотком: отставка Нуланд говорит о завершении украинского конфликта

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Gleb Garanich/Reuters

Уход в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд фактически говорит о победе России в прокси-войне с западными странами, сам конфликт завершится в скором времени. С таким мнением выступил немецкий бизнесмен Ким Дотком на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Это (отставка Нуланд – прим. ред.) стало четким признаком того, что прокси-война США на Украине завершается. Россия оказалась победителем. Запад проиграл», - подчеркнул Дотком.

Он отметил, что украинский проект Нуланд провалился и лишь привел к многочисленным жертвам.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Нуланд является талантливым дипломатом, но ей следовало бы демонстрировать свои умения на мирном и конструктивном поприще.

5 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие недели его заместитель по политическим вопросам уйдет в отставку. Как он сказал, Нуланд сама сообщила ему о желании покинуть данный пост.

Ранее в Крыму высказались об отставке Нуланд.

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