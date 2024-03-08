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Трамп высказался о последствиях инфляции при Байдене

Экс-президент США Трамп: инфляция при Байдене убивает Соединенные Штаты

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что инфляция, к которой привела политика нынешнего американского лидера Джо Байдена, убивает страну. Своим мнением политик поделился в соцсети Truth Social.

«Инфляция при Байдене убивает Америку», — написал Трамп.

Так он прокомментировал выступление Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

Трамп также считает, что нынешнего главу США окружают фашисты и коммунисты, и его пора уволить.

До этого сообщалось, что в преддверии послания Байдена к конгрессу вокруг здания Капитолия возводят забор. Отмечается, что Байден в ходе предстоящего обращения анонсирует миссию по созданию порта в Газе, для доставки дополнительных гуманитарных грузов.

В начале февраля ведущие СМИ США — CNN, Associated Press, Politico и NBC — предсказали победу Байдена на праймериз Демократической партии в Южной Каролине.

Ранее в США назвали решение Байдена по газу подарком Путину.

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