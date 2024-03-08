Байден опоздал на собственное ежегодное послание гражданам США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил действующего лидера США Джо Байдена за опоздание на чтение ежегодного послания «О положении страны». Об этом Трамп пишет в социальных сетях.

«Президент основательно опаздывает. Это не самое лучшее начало, но дадим ему кредит доверия. Уверен, он занимался очень важными делами, однако он только садится в машину. Им придется ехать очень-очень быстро, если они не хотят опоздать на послание «О положении страны». Для этого потребуется посадить за руль лимузина Марио Андретти», — заявил Трамп.

Экс-президент США упомянул американского гонщика Марио Андретти, чьи выдающиеся результаты в автоспорте сделали его имя синонимом быстрой езды и скорости в принципе.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден начал ежегодное обращение к нации с заявлений по Украине.

В своей речи американский президент сравнил текущий момент в мировой истории с 1941 годом, подчеркнув, что с тех пор демократия еще не была в такой опасности.

Ранее сообщалось, что Украина ждет от президента США Джо Байдена конкретных обещаний по поставкам ракет ATAMCS.