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Глава МИД Армении не исключает мира с Азербайджаном

Глава МИД Армении заявил о возможности заключить мир с Азербайджаном

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Shutterstock/esfera

Армения имеет возможность заключить прочное мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает агентство Anadolu.

«Полагаю, что нашим народам необходим мир. Как и другие народы мира, наши народы заслуживают мира, и никто из нас не обречен на вечную вражду. Сейчас у нас действительно есть возможность для достижения мира», — заявил Мирзоян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что пока новой встречи с его азербайджанским коллегой, Джейхуном Байрамовым, пока не определены, но стороны продолжают поддерживать постоянный контакт.

До этого на границе Азербайджана и Армении прошла встреча комиссий двух стран по делимитации.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

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