ХАМАС отверг условия Израиля по возвращению населения на север Газы

ХАМАС отверг условия Израиля по возвращению перемещенного населения на север сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отказ ХАМАС принять условия другой стороны связывают с сомнениями Израиля по поводу разрешения на возвращение молодого населения (младше 45 лет) на север сектора Газа. Также сообщается, что ХАМАС требует от Израиля отвода войск за границы разделительной линии, которая должна быть определена посредниками.

В свою очередь, Израиль отказался выполнить требования ХАМАС об освобождении ряда лиц.

До этого делегация ХАМАС покинула Каир для консультаций по перемирию после переговоров с Израилем.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.