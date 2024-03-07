В Британии опровергли раскол в НАТО после скандала с прослушкой германских офицеров

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не наблюдает раскола между союзниками по Североатлантическому альянсу из-за утечки разговора немецких военных, которые обсуждали сценарии удара по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС.

На совместном брифинге с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Анналеной Бербок, Кэмерон отметил, что наблюдает «невероятное единство между членами НАТО», которое значительно усилилось за последние 10 лет.

«Я не хочу поддерживать тот или иной российский нарратив о расколе между союзниками», — подчеркнул глава британского МИД.

Кэмерон обратил внимание на предстоящие дискуссии о том, как еще можно помочь Украине. Он подчеркнул, что эти разговоры союзники ведут за закрытыми дверями.

Накануне стало известно, что в бундестаге обсудят скандал с прослушкой германских офицеров.

До этого посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал утечку секретного разговора признаком вовлеченности ФРГ в конфликт на Украине.

Ранее Захарова назвала «бесславными ублюдками» офицеров ФРГ, говоривших об атаке на Крымский мост.