Названы последствия передачи замороженных российских активов Украине

Посольство России изучает решение малой палаты швейцарского парламента — Совета кантонов, депутаты которого призвали рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине. Об этом сообщил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, передает ТАСС.

«В любом случае полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов Российской Федерации, как и любого другого государства», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что решение о конфискации нанесет ущерб правовой целостности мировой финансовой системы и репутации Швейцарии как надежного финансового центра.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов одолжить Украине «все замороженные активы» Центробанка РФ на территории Соединенного Королевства. Глава ведомства мотивировал заявление тем, что Россия якобы «будет вынуждена выплатить репарации Украине по окончании войны».

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.