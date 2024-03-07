Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы последствия передачи замороженных российских активов Украине

Посол Гармонин: передача Украине активов ЦБ РФ ударит по репутации Швейцарии

close
100%
Посольство РФ в Швейцарской Конфедерации

Посольство России изучает решение малой палаты швейцарского парламента — Совета кантонов, депутаты которого призвали рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине. Об этом сообщил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, передает ТАСС.

«В любом случае полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов Российской Федерации, как и любого другого государства», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что решение о конфискации нанесет ущерб правовой целостности мировой финансовой системы и репутации Швейцарии как надежного финансового центра.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов одолжить Украине «все замороженные активы» Центробанка РФ на территории Соединенного Королевства. Глава ведомства мотивировал заявление тем, что Россия якобы «будет вынуждена выплатить репарации Украине по окончании войны».

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами