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Сенат Швейцарии попросил кабмин передать Украине замороженные активы РФ

Сенат Швейцарии предложил использовать замороженные активы РФ для Украины

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Shutterstock

Совет кантонов (сенат) Швейцарии попросил правительство страны передать замороженные российские активы Украине. Об этом сообщается на сайте швейцарского парламента.

Сенаторы 21 голосом против 19 поддержали серию предложений Национального совета о том, что активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций должны быть переданы Украине «в качестве репараций». Трое парламентариев воздержались от голосования.

До этого в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии заявили, что решение по передаче заблокированных российских финактивов на нужды Украины должно соответствовать международному праву и внешнеполитическим целям. В EAER отмечали, что Берн заблокировал финансовые активы России на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около $8,5 млрд) и 15 объектов недвижимости.

В декабре 2023 года начали , что некоторые крупные швейцарские банки начали взимать комиссии за обслуживание замороженных активов российских клиентов.

Ранее премьер Эстонии признала законность российских требований по замороженным активам

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