Сенат Швейцарии попросил кабмин передать Украине замороженные активы РФ

Совет кантонов (сенат) Швейцарии попросил правительство страны передать замороженные российские активы Украине. Об этом сообщается на сайте швейцарского парламента.

Сенаторы 21 голосом против 19 поддержали серию предложений Национального совета о том, что активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций должны быть переданы Украине «в качестве репараций». Трое парламентариев воздержались от голосования.

До этого в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии заявили, что решение по передаче заблокированных российских финактивов на нужды Украины должно соответствовать международному праву и внешнеполитическим целям. В EAER отмечали, что Берн заблокировал финансовые активы России на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около $8,5 млрд) и 15 объектов недвижимости.

В декабре 2023 года начали , что некоторые крупные швейцарские банки начали взимать комиссии за обслуживание замороженных активов российских клиентов.

Ранее премьер Эстонии признала законность российских требований по замороженным активам