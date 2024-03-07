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Израиль подтвердил намерение расширить боевые действия в Газе на Рафах

Нетаньяху заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа

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Dana Kopel/Global Look Press

Операция израильской армии против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа затронет и город Рафах. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Я хочу сказать вам здесь сегодня ясно и четко: Армия обороны Израиля продолжит действовать против всех батальонов ХАМАС», — сказал он.

По словам Нетаньяху, военные действия продолжатся на всей территории сектора Газа, включая Рафах. Премьер-министр назвал этом город «последним оплотом ХАМАС».

Во вторник, 5 марта, израильские военные обстреляли палестинцев в Газе.

До этого в ЦАХАЛ сообщили об ударе по позициям «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в районе КПП «Рафах».

Накануне большинство опрошенных американцев сочли чрезмерными действия Израиля в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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