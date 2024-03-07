В Восточной Европе заговорили о нападении на Россию

В Восточной Европе задумались о возможном нападении на Россию. Об этом написал колумнист газеты Financial Times Саймон Купер

Ссылаясь на высокопоставленного восточноевропейского политика, аналитик рассуждает, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте на роль генсека НАТО. Колумнист приходит к выводу, что ему придется удерживать разрозненную коалицию, в которую в том числе войдут «немцы-вегетарианцы» и высокопоставленный политик из Восточный Европы, имя которого в статье не называют.

«Мы спрашиваем себя «Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?», — цитирует Купер анонимного спикера.

В марте в Скандинавии начались военные учения НАТО Nordic Response. По данным издания The Hill, в учениях принимают участие военнослужащие Норвегии, Швеции и Финляндии. Всего запланировано участие около 20 тысяч военных, свыше 50 кораблей и 100 самолетов.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у России нет планов по нападению на кого-либо.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.