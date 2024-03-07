МИД РФ пригрозил желающим устроить протесты у посольств и сорвать выборы президента

Организаторы протестов у стен дипмиссий РФ понесут полную административную и уголовную ответственность за попытки сорвать президентские выборы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович, слова которого передает РИА Новости.

«Поступают сообщения о готовящихся «несистемной оппозицией» «акциях протеста» у стен диппредставительств РФ, а также на избирательных участках. Хотел бы предупредить организаторов, что они будут нести полную административную и уголовную ответственность за попытки сорвать выборы», — сказал он.

6 марта председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова заявила, что после предстоящих президентских выборов в России грядет успешный и исторический этап укрепления и расцвета страны.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что все попытки вмешаться в дела РФ в процессе президентских выборов обречены на провал и будут иметь последствия для Запада.

До этого сообщалось, что 61% граждан России планируют принять участие в предстоящих выборах президента РФ.

4 марта Верховный суд России отказал политику Борису Надеждину в регистрации на выборы президента страны, решение вступило в силу.

Ранее сообщалось, что россияне не выбрали фаворита среди кандидатов в президенты от партий.