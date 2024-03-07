Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова объяснила, почему Германия призвала своих граждан не ездить в Россию

Захарова: граждане Германии во время визита в РФ поймут, что власти их дурили

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рекомендации внешнеполитического ведомства ФРГ, заявила, что власти Германии опасаются, что их граждане приедут в РФ и поймут, что их все эти годы обманывали. Ее слова приводит RTVI.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — заявила она.

7 марта министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в Российскую Федерацию. Поездки в РФ гражданам ФРГ настоятельно не рекомендуются. Также дипломаты попросили сограждан не ездить в граничащие с Украиной города, такие как Белгород, Брянск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону и Курск.

Ранее стало известно, что в Германии боятся, что интимные видео политиков попадут в руки разведки РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами