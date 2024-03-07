Захарова объяснила, почему Германия призвала своих граждан не ездить в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рекомендации внешнеполитического ведомства ФРГ, заявила, что власти Германии опасаются, что их граждане приедут в РФ и поймут, что их все эти годы обманывали. Ее слова приводит RTVI.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — заявила она.

7 марта министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в Российскую Федерацию. Поездки в РФ гражданам ФРГ настоятельно не рекомендуются. Также дипломаты попросили сограждан не ездить в граничащие с Украиной города, такие как Белгород, Брянск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону и Курск.

Ранее стало известно, что в Германии боятся, что интимные видео политиков попадут в руки разведки РФ.