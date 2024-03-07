В Молдавии обвинили Шора в нелегальном финансировании партий

Глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии Вероника Драгалин заявила, что оппозиционер и бизнесмен Илан Шор якобы нелегально финансировал политиков и партии. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть несколько дел, которые связаны друг с другом. Они связаны с незаконным финансированием политических партий и отмыванием денег», — сказала Драгалин на совместном брифинге с главой Генерального инспектората полиции Молдавии Виорелом Чернэуцану.

По ее словам, ряд из этих дел «объединяет то, что существует организованная преступная группа во главе с Иланом Шором, незаконно финансирующая деятельность политических партий и кандидатов на выборах».

В середине февраля сообщалось, что Россия отказалась выдавать властям Молдавии Шора.

14 февраля Шор допустил возможность переезда в Россию.

До этого Шор говорил, что Российская Федерация остается единственной страной, которая может помочь Молдавии выбраться из глубокого кризиса.

Ранее Додон сравнил курс интеграции Молдавии в Евросоюз с «морковкой».