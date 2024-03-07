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Кая Каллас объяснила свой отказ баллотироваться в Европарламент

Премьер Эстонии Кая Каллас отказалась баллотироваться в Европарламент

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер Эстонии Кая Каллас отказалась баллотироваться в Европарламент. Об этом пишет ТАСС.

Она объяснила, что хочет остаться на посту премьер-министра Эстонии. По ее словам, сделанное ей предложение является большим признанием как для Эстонии в целом, так и для эстонского правительства в частности.

Также Каллас отказалась от предложения выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Еврокомиссии (ЕК) от партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE).

До этого стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность создать новую должность комиссара по обороне стран блока в целях надзора за экономическими аспектами оборонной политики стран ЕС. Одним из претендентов на пост являлась Каллас.

4 марта издание Politico писало, что в Евросоюзе не хотят видеть на должности главы европейской дипломатии Каю Каллас, так как ей «нравится есть россиян на завтрак».

Ранее Каллас заявила, что не будет называть Путина президентом России.

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