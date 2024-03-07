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В Госдуме РФ высмеяли желание Украины создать военную администрацию в Крыму

Шеремет назвал дурдомом план Киева по созданию военной администрации в Крыму

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет прокомментировал инициативу украинских властей о создании подконтрольных им военных администраций в Республике Крым и городе Севастополе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, идея Киева является дурдомом. Законодатель отметил, что из-за подобных инициатив создается впечатление, будто украинское руководство состоит из одних фантазеров.

«Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовешь», — подчеркнул Шеремет.

Он добавил, что в настоящее время Украиной управляют деградировавшие люди с помутненным разумом. Как сказал депутат, эти политики смогут увидеть Крым исключительно из окон тюремной камеры.

До этого ряд украинских СМИ сообщили, что власти страны одобрили законопроект о создании своих военных администраций в Республике Крым и городе Севастополе. По информации журналистов, речь идет о правительствах с соответствующими властными полномочиями.

При этом депутат крымского парламента Иван Шонус назвал идею Киева психозом и грубым искажением реальности. С таким же успехом Украина может попытаться создать подконтрольные ей органы власти в любой другой точке мира, отметил законодатель.

Ранее в МИД РФ рассказали о реакции посла ФРГ на утечку разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту.

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