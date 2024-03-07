Политолог объяснил, почему Байден для России предпочтительнее Трампа

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что действующий президент США Джо Байден более выгоден России, чем кандидат в лидеры Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Что касается интереса России, то я согласен с Путиным — нам лучше Байден, как более прогнозируемый политик. Но если бы я был американцем, то голосовал бы только за Трампа», — сказал Латышев.

Он добавил, что Трамп представляет угрозу еще и в том, что станет настаивать на невыгодном Москве компромиссе по Украине.

В середине февраля Путин заявил, что считает Байдена лучшим вариантом для России, чем Трамп, так как он является более опытным политиком «старой формации» и прогнозируемым человеком.

Американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин назвал это заявление российского лидера «троллингом». Он подчеркнул, что если кресло президента займет Трамп, то будет больше возможностей для диалога Москвы и Вашингтона.

Ранее Байден ответил на вопрос о возможности переговоров с Путиным по Украине.