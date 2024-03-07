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Политолог прокомментировал отказ Никки Хейли от участия в президентской гонке

Политолог Латышев: уход Хейли сделал Трампа фаворитом на предстоящих выборах

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Evelyn Hockstein/Reuters

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли отказалась участвовать в предстоящих выборах, сделав экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа основным кандидатом от республиканцев.

Эксперт напомнил, что до «супервторника» состоялся еще один триумф Трампа. В частности, Верховный суд США единогласно постановил, что он не «мятежник», и может принять участие в президентской гонке.

«Трамп буквально прет к победе. Остановить его на пути в Белый дом могут только пуля, яд и организованная теми же самыми кругами, что и ковидная, новая смертоносная эпидемия. Чтобы поручить проведение выборов Почтовой службе США, которая подтасует их таким же образом, как в 2020 году», — сказал Латышев.

6 марта стало известно о выходе Хейли из президентской гонки. Об этом она сообщила на выступлении в городе Чарльстон в штате Южная Каролина.

Байден и Трамп остались главными кандидатами на пост президента на предстоящих выборах. Байден завершил «супервторник» с как минимум 1424 делегатами, что составляет чуть более 72% от общего числа, необходимого ему для выдвижения от Демократической партии. Трамп завершил день с минимум 946 делегатами, или 78% от общего числа 1215, которое ему нужно для выдвижения от Республиканской партии.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не финансирует никого из кандидатов в президенты США.

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