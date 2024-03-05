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Экс-генсек НАТО предложил альянсу отдавать Украине любое оружие

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Европа должна поставлять Киеву все необходимое оружие

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Ruslan Kaniuka/Global Look Press

Европа должна поставлять Украине все нужное оружие, перейти к военной экономике и увеличить финансирование военного сектора для более масштабного производства вооружений. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает газета Neue Zürcher Zeitung.

«Европа должна перейти к военной экономике и поставлять Украине все оружие, в котором она нуждается», — заявил Расмуссен.

Среди других мер, которые предлагает экс-глава НАТО, — создание в структурах ЕС комиссара по обороне и безопасности. Расмуссен считает, что заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что те страны, которые не выделяют суммы в размере не менее 2% от ВВП на оборону, не будут защищаться НАТО, являются крайне пугающими. Особенно, как подчеркнул Расмуссен, в контексте возможного возвращения Трампа в Белый дом.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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