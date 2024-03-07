Политолог оценил решение Армении убрать пограничников РФ из аэропорта Еревана

Армянская элита, взявшая курс на разрыв с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Россией, уже проиграла. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv озвучил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя решение Еревана прекратить работу российских пограничников в аэропорту Звартноц. По словам эксперта, Москве остается лишь наблюдать за развитием событий.

«Они ошибаются. Азербайджанцы уже это доказали. В азербайджанском парламенте уже начались разговоры о том, что надо атаковать Армению [если она выйдет из ОДКБ]. Тем более, что она слаба», — отметил Журавлев.

Он допустил, что попытка Еревана встроиться в западную систему ухудшит отношения с Москвой, но укрепит связи РФ с Азербайджаном. Эксперт считает, что армяне пригласят к себе французов, с которыми премьер-министр республики Никол Пашинян давно пытается заключить союз, но те вряд ли ответят взаимностью.

Накануне Армения направила России официальное письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, расположенном в 12 км к западу от Еревана. Как заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, в воздушной гавани должны нести службу только армянские пограничные войска.

В Госдуме РФ уверены, что за выведением российских пограничников из аэропорта могут последовать и другие решения относительно присутствия российских сил в Армении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Армении раскрыли способ решить проблему страны с ОДКБ.