Европейские чиновники призвали Байдена посвятить Украине ежегодное послание конгрессу

Европейские чиновники призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена использовать свое ежегодное послание «О положении страны», чтобы подтолкнуть конгрессменов к принятию пакета военной помощи Украине на сумму $60 млрд. Об этом сообщает Politico.

«Это деликатная и трудная ситуация. Мы хотели бы увидеть все, что можно сделать, чтобы убедить законодателей выйти за рамки», — заявил один из чиновников правительства Великобритании.

Другой дипломат ЕС заявил, что Украина является «самым важным, на что следует обратить внимание» в речи Байдена.

7 марта профессор Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что Североатлантический альянс не придет на помощь Украине даже при условии ее членства в НАТО.

Тем временем агентство Bloomberg сообщало, что администрация Байдена рассматривает идею выделения $200 млн из средств Пентагона для оказания помощи Украине.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы России стремительно наращивают темпы перемещения в зоне СВО, усиливают давление на украинские войска и добиваются успехов на фронте.

Ранее украинский командующий заявил о подготовке к контрудару в 2024 году.