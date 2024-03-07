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Военный эксперт: слова Макрона о войсках НАТО на Украине адресованы не России

Военэксперт Сивков: слова Макрона о войсках НАТО на Украине адресованы Западу

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Stephanie Lecocq/Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину адресованы не России, а Западу. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, США и их сателлиты израсходовали весь свой ресурс, поэтому начались разговоры о привлечении живой силы.

«Это открытие окна Овертона. Сначала говорили про поставки танков, самолетов, про поставки дальнобойных ракет, реактивных систем залпового огня HIMARS и других подобных им, артиллерии. Теперь начинается подготовка, моральная и психологическая, элит и народов Запада к тому, чтобы на территории Украины появились натовские войска», — сказал Сивков.

Он добавил, что на Западе понимают бессилие Киева даже в случае дальнейшей накачки оружием.

До этого Макрон заявил, что «не исключает» отправку войск НАТО на Украину, и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее президент Франции сообщил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако он не исключил такую возможность.

Ранее в России призвали не обращать внимания на воинственные заявления Макрона.

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