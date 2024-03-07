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Фицо обрушился с критикой на Чехию из-за Украины

Фицо: Чехия ставит под угрозу отношения со Словакией из-за Украины

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Чехия ставит под угрозу стабильность отношений между двумя странами, поскольку Прага продолжает оказывать поддержку Украине. Об этом Фицо сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), его слова приводит ТАСС.

«Чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине», — подчеркнул Фицо, отметив, что правительство Словакии говорит о мире.

Он рассказал, что чешская сторона отложила планировавшееся на апрель совместное заседание кабминов. В последние несколько лет такие мероприятия проходили в консультаций правительств Чехии и Словакии по ряду вопросов.

До этого Фицо сообщал, что Украина не в силах разрешить конфликт в свою пользу, даже несмотря на поддержку стран Запада.

Ранее Лавров и глава МИД Словакии обсудили ситуацию вокруг Украины.

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