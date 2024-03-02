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Лавров и глава МИД Словакии обсудили ситуацию вокруг Украины

Лавров и глава МИД Словакии Бланар обсудили в Турции ситуацию вокруг Украины

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар на полях Анталийского дипломатического форума в Турции обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Состоялся обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российская сторона выразила готовность восстановить отношения со Словакией на межпарламентском уровне, а также в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной сферах.

Бланар на встрече с Лавровым заявил, что Братислава не намерена отправлять военных на Украину.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции. Он отмечал, что на мероприятии «не было ни слова о мире». Он также сообщил, что заявил в Париже о том, что Братислава «никогда не согласится отправить словацкие войска на войну на Украину».

Ранее стали известны подробности саммита по Украине во Франции.

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