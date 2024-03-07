Белый дом подтвердил, что жену Зеленского пригласили на выступление Байдена

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, действительно была приглашена на ежегодное выступление в конгрессе президента Соединенных Штатов Джо Байдена, но не сможет присутствовать. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой передает РИА Новости.

«Белый дом действительно пригласил первую леди Украины на обращение «О положении Союза», она не сможет присутствовать», — сказала Карин Жан-Пьер.

6 марта The Washington Post писал, что Белый дом направил приглашение Елене Зеленской, но та его отклонила. Предположительно, украинская первая леди приняла такое решение из-за возможного присутствия на мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии, поскольку это беспокоило украинских граждан.

Изначально Елена Зеленская должна была сидеть рядом с супругой Байдена Джилл и Навальной.

Позже сообщалось, что Зеленская отказалась посетить выступление Джо Байдена в конгрессе из-за того, что «наложились графики».

Ранее Дмитрий Медведев иронично прокомментировал отказ Зеленской приехать на выступление Байдена.