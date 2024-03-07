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В МИД Китая назвали основы углубления сотрудничества с Россией

Министр Ван И: РФ и Китай углубляют сотрудничество на базе неконфронтации

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия и Китай углубляют свое сотрудничество в различных сферах, выдвигая в качестве основы взаимоотношений принципы неконфронтации и неприсоединения к каким-либо блокам. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его цитирует РИА Новости.

«[Россия и Китай] придерживаются добрососедства, углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество, полагаясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — сказал министр.

Также, по его словам, РФ и КНР, как крупнейшим мировым державам, за годы сотрудничества удалось создать новую модель отношений между государствами такого уровня. В дальнейшем страны намерены поддерживать ООН в качестве ядра международной системы, а также отстаивать «подлинную многополярность» и укреплять взаимоотношения мировых государств.

До этого в Российской академии наук рассказали, что товарооборот между Россией и Китаем увеличивается не только за счет энергоносителей, но также из-за роста поставок зерна, мяса, морепродуктов и многих других товаров.

Ранее стало известно, что Россия и Китай намерены отправить на Луну ядерную установку.

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