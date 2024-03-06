Молдавские власти передадут в суд уголовное дело против главы Гагаузии

Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело против башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул будет передано в суд. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, сообщает РИА Новости.

«Генеральная прокуратура Молдавии готовится направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует глава Гагаузии Евгения Гуцул», — сказал Мунтяну в эфире телеканала «Журнал-ТВ».

О деталях дела он не рассказал, заявив лишь о том, что генпрокуратура собрала достаточно доказательств того, что Гуцул была «вовлечена в незаконные действия».

1 марта глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву.

Гуцул встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая заявила, что Россия готова помогать автономии в повышении уровня жизни ее граждан.

5 марта стало известно, что депутаты правящей Партии действия и солидарности Молдавии планируют добиться сокращения финансирования автономии Гагаузия из государственного бюджета.

В тот же день Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс республики, которые касаются возврата налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета автономного образования Гагаузии.

6 марта Евгения Гуцул сообщила о встрече и разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава Гагаузии ответила на вопрос о возможном выходе автономии из Молдавии.