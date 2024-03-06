Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле анонсировали поручения Путина по итогам послания

Песков: поручения Путина по итогам послания формируются, работа в разгаре

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Российское правительство прорабатывает поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил Первому каналу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«<…> идет обсуждение, проработка вопросов», — отметил он.

По словам представителя Кремля, сейчас формируется перечень поручений по посланию, работа в разгаре.

В начале марта в Минфине уточнили, что дополнительные расходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 млрд рублей. В ведомстве напомнили, что семейную ипотеку продлят до 2030 года — такое поручение дал президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены.

Согласно данным ВЦИОМ, более 80% опрошенных граждан России, считают, что у главы государства есть четкий план развития страны на несколько лет вперед и он сможет его реализовать.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами