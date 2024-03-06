В Кремле анонсировали поручения Путина по итогам послания

Российское правительство прорабатывает поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил Первому каналу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«<…> идет обсуждение, проработка вопросов», — отметил он.

По словам представителя Кремля, сейчас формируется перечень поручений по посланию, работа в разгаре.

В начале марта в Минфине уточнили, что дополнительные расходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 млрд рублей. В ведомстве напомнили, что семейную ипотеку продлят до 2030 года — такое поручение дал президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены.

Согласно данным ВЦИОМ, более 80% опрошенных граждан России, считают, что у главы государства есть четкий план развития страны на несколько лет вперед и он сможет его реализовать.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.