Гросси раскрыл детали переговоров с Путиным

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что провел важный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом Гросси пишет в социальных сетях.

«Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС и другим глобальным вызовам нераспространения», — пишет Гросси.

Переговоры Путина и Гросси состоялись 6 марта в государственной резиденции «Бочаров ручей» и продлились около часа. В начале встречи Путин сказал Гросси, что Россия готова делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике. По словам президента, Москва готова продолжать работу с МАГАТЭ по всем направлениям.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прошла в конструктивном ключе.

Ранее переговоры Путина и Гросси завершились.