Маск заявил, что не финансирует никого из кандидатов в президенты США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не жертвует деньги никому из кандидатов в президенты страны. Соответствующий пост предприниматель опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты», — подчеркнул миллиардер.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп провел встречу с предпринимателем Илоном Маском. По информации журналистов, мероприятие состоялось 3 марта.

В материале отмечалось, что встреча была организована в тот момент, когда экс-глава государства пытается привлечь доноров для финансирования своей предвыборной кампании. При этом иные подробности не уточнялись.

5 марта бизнесмен заявил, что миграционная политика действующего хозяина Белого дома Джо Байдена создает угрозу национальной безопасности страны. Как сказал Маск, деятельность нынешнего президента может привести к «чему-то гораздо худшему, чем 11 сентября».

Речь идет о событиях 11 сентября 2001 года, когда в США произошли сразу четыре координированные террористические атаки. В том числе были разрушены башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке.

Ранее Маск лишился статуса самого богатого человека в мире.