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Иран объяснил конфискацию американской нефти с задержанного танкера

Иран объявил, что задержал американский танкер из-за жалобы на редкую болезнь

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Власти Ирана объявили, что задержали американский танкер Advantage Sweet из-за жалобы нескольких иранских граждан на редкую болезнь — буллезный эпидермолиз. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Дело в том, что из-за американских санкций, жители Ирана не могут приобрести производящееся в Швеции лекарство. Из-за этого редкого генетического заболевания люди страдают от крайней уязвимости кожи — даже небольшое прикосновение может вызвать травму.

Жители обратились в суд, который постановил в качестве ответной меры конфисковать американский танкер Advantage Sweet.

До этого, в апреле 2023 года, военно-морские силы (ВМС) США обвинили иранский Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) в захвате в Оманском заливе нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов.

Американские военные заявили, что действия Ирана «противоречат международному законодательству и нарушают безопасность и стабильность в регионе» и призвали освободить захваченный танкер.

Ранее в мае 2022 года КСИР захватил два греческих танкера с нефтью.

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