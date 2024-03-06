Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проводит антисербскую и антироссийскую политику, пропагандируя взгляды ее деда-нациста. Об этом заявил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА), лидер »Движения социалистов» Александар Вулин.

«Поскольку дед-нацист «защищал» Европу от СССР, неудивительно, что его внучка «защищает» Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают», — отметил Вулин.

По его словам, остается неясным — писала ли свою речь Бербок сама или взяла за основу речь своего деда Вальдемара, убежденного нациста, которого в 1944 году наградили орденом.

Вулин сравнил, заявления Бербок о том, что «сердце Европы сейчас бьется в Киеве» с ситуацией во время конфликта в Боснии и Герцеговине, когда оно «билось в Сараево». Он подчеркнул, что сербам и россиянам «нет места в ЕС».

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