В Совбезе Армении раскрыли способ решить проблему страны с ОДКБ

Решить проблему между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не удастся до тех пор, пока объединение официально не признает международные границы страны. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, передает ТАСС.

Он отметил, что Ереван ожидает от организации признания своей зоны ответственности в регионе. Речь идет о границе Армении, которая охватывает площадь в 29,8 тыс. квадратных километров.

«Границы, которые существуют с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Грузией. До тех пор, пока ОДКБ не признала эти границы, данный вопрос остается открытым», — подчеркнул Григорян.

23 февраля армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что власти страны решили приостановить свое участие в работе ОДКБ. По его словам, организация не выполнила обязательства по отношению к Еревану.

Позже глава правительства республики объяснил, что в данный момент контакты Армении и ОДКБ приостановлены де-факто. В то же время он не исключил возможность юридической заморозки членства государства в объединении.

Ранее в Совбезе Армении назвали ошибкой зависимость республики от РФ.