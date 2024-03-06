Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе Армении раскрыли способ решить проблему страны с ОДКБ

Совбез Армении: проблема с ОДКБ не решится, пока она не признает границы страны

close
100%
Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Решить проблему между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не удастся до тех пор, пока объединение официально не признает международные границы страны. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, передает ТАСС.

Он отметил, что Ереван ожидает от организации признания своей зоны ответственности в регионе. Речь идет о границе Армении, которая охватывает площадь в 29,8 тыс. квадратных километров.

«Границы, которые существуют с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Грузией. До тех пор, пока ОДКБ не признала эти границы, данный вопрос остается открытым», — подчеркнул Григорян.

23 февраля армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что власти страны решили приостановить свое участие в работе ОДКБ. По его словам, организация не выполнила обязательства по отношению к Еревану.

Позже глава правительства республики объяснил, что в данный момент контакты Армении и ОДКБ приостановлены де-факто. В то же время он не исключил возможность юридической заморозки членства государства в объединении.

Ранее в Совбезе Армении назвали ошибкой зависимость республики от РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами