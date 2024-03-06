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Памфилова рассказала, что будет после выборов президента

Памфилова заявила, что после выборов грядет успешный и исторический этап

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

После предстоящих президентских выборов в России грядет успешный и исторический этап укрепления и расцвета страны. Об этом ТАСС заявила председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова.

«Убеждена, что самый главный, самый долгосрочный и самый успешный исторический этап укрепления и расцвета России грядет после выборов президента. У меня в этом нет никаких сомнений. К этому мы идем все вместе, уверенно и последовательно», — заявила Памфилова.

Она добавила, что весь многонациональный народ России объединив силы работает на благо родины и общества. Глава Центризбиркома принимает участие в просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые» назвал российскую демократию «самой лучшей».

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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Выборы президента России-2024
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