После предстоящих президентских выборов в России грядет успешный и исторический этап укрепления и расцвета страны. Об этом ТАСС заявила председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова.

«Убеждена, что самый главный, самый долгосрочный и самый успешный исторический этап укрепления и расцвета России грядет после выборов президента. У меня в этом нет никаких сомнений. К этому мы идем все вместе, уверенно и последовательно», — заявила Памфилова.

Она добавила, что весь многонациональный народ России объединив силы работает на благо родины и общества. Глава Центризбиркома принимает участие в просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые» назвал российскую демократию «самой лучшей».

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.