В Кремле заявили, что РФ открыта для отношений по принципу «народ с народом»

У России могут возникнуть вопросы к отдельным режимам, политикам, их решениям, но не к народам других стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание», передает РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что Москва открыта к отношениям «народ с народом» и продолжает развивать контакты с «подавляющим большинством» стран. По его словам, в тоже время Россия не намерена сотрудничать с теми, кто этому противится. Он подчеркнул, что «когда меньшинство стран придут в себя» они присоединятся к большинству.

«Мы открыты для всех. Мы любим людей всех стран мира. <…> мы открыты для отношений <…> «люди с людьми», — сказал Песков.

Накануне Песков назвал Всемирный фестиваль молодежи главным событием. До этого в МИД РФ заявили о желании Запада помешать Всемирному фестивалю молодежи.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.